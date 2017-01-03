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Üniversite sınavında devrim!

Üniversite sınavında devrim!.20071
  • Giriş : 03.01.2017 / 17:04:00

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), LYS ile ilgili bilgileri paylaştı.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) kılavuzu yayınlandı.

Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı, ÖSYM ile öğrenci alacak.

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