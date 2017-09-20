Üniversite sınavları kalkacak mı?
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sınavının kaldırılması sonrası üniversite sınavının da kaldırılması ile ilgili konuştu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini, bir netice alındığında açıklanacağını söyledi.
TRT
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