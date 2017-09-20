Facebook Twitter Rss

Üniversite sınavları kalkacak mı?

Üniversite sınavları kalkacak mı?.17399
  • Giriş : 20.09.2017 / 16:11:00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite sınavları ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sınavının kaldırılması sonrası üniversite sınavının da kaldırılması ile ilgili konuştu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini, bir netice alındığında açıklanacağını söyledi.

TRT

Volkan Demirel: Sorumluluk tamamen benim

İstanbul'da ulaşım yüzde 50 indirimli!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TEOG yerine o sistem geliyor!

TEOG yerine o sistem geliyor!

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı yerine o sistem geliyor.

İlk ders zili çaldı!

İlk ders zili çaldı!

Uzun yaz tatilinin ardından bugün öğrencilere sınıflarına girdi.

 

KYK sonuçları açıklandı

KYK sonuçları açıklandı

Üniversite öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği sınavın sonuçları açıklandı.

TEOG'da 2. nakil sonuçları için saatler kaldı

TEOG'da 2. nakil sonuçları için saatler kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG ikinci nakil sonuçlarının yarın açıklanacağı öğrenildi.

 

FETÖ yeni müfredata girdi

FETÖ yeni müfredata girdi

Öğrenciler yeni müfredatla, FETÖ, DEAŞ, PKK ve 28 Şubat'ı öğrenecekler.

Milli Eğitim Bakanı, yeni müfredatı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı, yeni müfredatı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni dönem için müfredatı açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya