Üniversite ve jet üssüne operasyon
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sızdığı devletin kurum ve kuruluşlarında operasyonlar devam ediyor. Ankara Üniversitesi'nden 31 kişi, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 14 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında ’Anayasa’yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.
Bunun üzerine bugün polis tarafından gerşekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14ÿsubay gözaltına alındı.ÿÖrgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bursa'da 1 polis şehit!
Bursa Gemlik Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada, bir polisin şehit olduğu belirtilirken, bir avukat
Ankara Kızılay'da toplu yürüyüşler yasak!
Ankara Valiliği yaptığı açıklamayla Kızılay meydanı civarındaki belli bölgelerde toplu yürüyüş yasağ
TEM Bolu Dağı Tüneli 10 gün ulaşıma kapalı
TEM Bolu Dağı Tüneli, onarım çalışmaları nedeniyle 10 gün ulaşıma kapatıldı.
Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Van'ın Başkale ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
BBP eski il başkanına FETÖ'den gözaltı
BBP eski il başkanı Hasan Kızıldağ, FETÖ'den gözaltına alındı.
Bakan açıkladı: Vekiller içinde Bylock'çu yok
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bylock ile ilgili açıklama yaptı.