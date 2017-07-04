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Üniversite ve jet üssüne operasyon

Üniversite ve jet üssüne operasyon.17130
  • Giriş : 04.07.2017 / 11:31:00
  • Güncelleme : 04.07.2017 / 11:28:44

Ankara Üniversitesi ve jet üssüne FETÖ operasyonu yapıldı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sızdığı devletin kurum ve kuruluşlarında operasyonlar devam ediyor. Ankara Üniversitesi'nden 31 kişi, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 14 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında ’Anayasa’yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine bugün polis tarafından gerşekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14ÿsubay gözaltına alındı.ÿÖrgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi.

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