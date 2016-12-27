Üniversiteki kıza sokak ortasında tecavüz
Korkunç olay İstanbul'da meydana geldi. Moğolistan uyruklu T.B.E. sokak ortasında üniversite öğrencisi A.Ç'ye cinsel saldırıda bulundu.
Polis tarafından kısa sürede yakalanan T.B.E. (32), emniyette suçunu itiraf etti ve bu sabah adliyeye sevk edildi.
Olay, 23 Aralık 2016 tarihinde Şişli Meşrutiyet Mahallesi Dere Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) erasmus öğrencisi olarak öğrenim gören 22 yaşındaki A.Ç., olayın meydana geldiği gece Dere Sokak’taki bir kafede bir süre oturdu. Daha sonra kaldığı yurda gitmek üzere saat 01.00’de kafeden ayrılan A.Ç.’nin yolu, Moğolistan uyruklu T.B.E. tarafından kesildi. Şüpheli T.B.E., üniversiteli kızın yolunu kestikten sonra A.Ç.’yi bir caminin 2 metre yükseklikteki duvardan avluya itti. Yere düşen A.Ç., düştüğü cami avlusunda baygınlık geçirirken, saldırgan T.B.E., kızı karanlık bir köşeye sürükleyerek tecavüz etti. Zanlı, olayın ardından kızın cep telefonunu da alarak kayıplara karıştı.
POLİS ZANLIYI TESBİT ETTİ
Çevredeki vatandaşlar, baygınlık geçiren ve cinsel saldırıya uğradığı belirlenen A.Ç. için bölgeye sağlık ekibi ve polis çağırdı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan A.Ç.’yi hastaneye sevk etti. İhbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, hemen soruşturma başlattı. Altı kilometrelik alanı kapsayan çevredeki işyeri ve sokak kameralarını incelemeye alan polis, zanlının olaydan sonraki hareketlerini tek tek takip etti. Zanlının güvenlik kameralardan ikametini tespit eden polis, şüpheliyi evinde uyurken kıskıvrak yakaladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sırasında gasp ettiği telefon ile birlikte yakalanan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği’nde sorguya alındı. 2016 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye giriş yaptığı ve İstanbul’da bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen zanlının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği kaydedildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli T.B.E., adliyeye sevk edildi.
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