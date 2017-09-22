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Üniversiteyi işgal ettiler!

Üniversiteyi işgal ettiler!.32377
  • Giriş : 22.09.2017 / 14:49:00

Barcelona'da binlerce öğrenci, Barcelona Üniversitesi'nin önünde toplandı.

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Beşik Modelleri

Barcelona karıştı. Bağımsızlık yanlısı binlerce öğrenci, Barcelona Üniversitesi'ni 'kalıcı' bir şekilde işgal etti.

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