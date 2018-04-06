Üniversiteyi kana bulayan isim adliyede
Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi'nde 3 kişiyi 23 kurşunla öldüren Volkan Bayar ve araştırma görevlisi eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan’ı öldüren Volkan Bayar'ın yanı sıra olay sonrası gözaltına alınan eşi Saadet Aylin Bayar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.
Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar'ın üç yıl önce ayrı yaşamaya başladığı, bir yıl önce de boşandığı belirtildi. Saadet Aylin Bayar'ın eski eşinin soyadını kullandığı ifade edildi.
Volkan Bayar'ın üniversitedeki çok sayıda kişi hakkında FETÖ'cü suçlamasında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Eski Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, “Bu şahsın eski dekanlık görevini yaptım. Bu kişi FETÖ’den atılmış biri değil. Yüzlerce kişiyi FETÖ’cü diye şikâyet etmiş biri. 200’ün üzerinde kişiyi şikâyet etti. Abartı değil bu rakam. Şikâyet ettiği kişilerin çoğuna işlem yapılmadı. Çoğu beraat etti. Onunla ilgili süren birçok soruşturma var. Benimle ilgili de 2 dava var" demişti.
HÜRRİYET
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