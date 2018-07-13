Ünlü aktör Brad Pitt'e büyük tepki!
Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, bu kez tepki ile karşılaştı. Ünlü aktörün hayır kurumu Make It Right'ın, kasırga kurbankaru için verdiği sözü tutmadığı öğrenildi.
New Orleans halkı, hayır kurumunun ortadan kaybolduğunu söyleyince Brad Pitt'e tepkiler yağdı.
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