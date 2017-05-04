Ünlü aktör Brad Pitt: Kendimi içkiye verdim
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, güzel oyuncu Angelina Jolie ile ayrılığı hakkında konuştu ve boşanma sonrası kendisini içkiye verdiğini, boş eve gitmek acı verdiği için bir buçuk ay arkadaşının evinde kaldığını belirtti.
Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılığı hakkında ilk kez konuşarak, “Kendimi içmeye verdim” itirafında bulundu.
Hollywood’un ünlü yıldızı, Angelina Jolie ile ayrılıkları sonrasında ilk kez GQ dergisine konuştu.
Dergi için üç ayrı kapak pozu veren 53 yaşındaki aktör, Angelina Jolie’nin açtığı boşanma davası sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Dergi için verdiği pozlarda zayıfladığı göze çarpan Pitt, ayrılık sonrası kendini içmeye verdiğini ve bunun bir sorun haline geldiğini söyledi.
Bir arkadaşının evinde içtiğini ve altı hafta boyunca orada kaldığını, çünkü eve dönmenin acı verdiğini anlattı.
Ayrılıkla ilgili kendini suçladığı itirafında da bulunan oyuncu, "Birini seviyorsan serbest bırak. Bunun ne demek olduğunu hissederek de biliyorum artık. Bu, birini sahiplenmeden sevmek" ifadesini kullandı.
"Ayrılık sürecinde kederinizden ölecek gibi hissettiniz mi" sorusuna da Pitt, "Evet" yanıtını verdi.
Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan Pitt ile Jolie 2014 yılında Fransa'da evlenmişti.
Çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlığa düşen çiftin davası halen sürüyor. Çift, anlaşarak mahkemeden gizlilik kararı aldırmıştı.
NTV
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