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Ünlü aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

Ünlü aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti.14804
  • Giriş : 16.04.2018 / 11:26:00

'Full Metal Jacket' filmi oyuncularında R. Lee Ermey hayatını kaybetti

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Sepet Beşik

Dünyaca ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Vietnam Savaşı'nı anlatan 'Full Metal Jacket' filmi oyuncularında R. Lee Ermey 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vietnam Savaşı'nı konu alan “Full Metal Jacket” filminin aktörlerinden R. Lee Ermey, 74 yaşında yaşamını yitirdi.Aktörün menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermey’in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Hepimiz onu çok özleyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Ermey, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Full Metal Jacket filmiyle Altın Küre adayı olmuştu.
Kansas'ta 1944 yılında dünya gelen aktör, filmde sadece teknik danışman olarak görev alacaktı ancak Kubrick, Ermey’in yeteneğinden etkilenerek "Topçu Çavuşu Hartman" rolünü onu vermişti.

Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti.

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