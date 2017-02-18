Ünlü aktörden basına 100 bin dolarlık teklif
Tartışmalı çocuk aşıları konusunda duyarlılık gösteren Amerikalı aktör Robert De Niro, bu konuda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar vermeyi teklif etti. De Niro, oğlunun timerosal içeren aşısı yapıldıktan sonra otizme yakalandığını iddia ediyor.
Robert De Niro, Washington'da katıldığı bir panelde, ABD'deki çocuk aşılarının güvenilirliğini sorguladı.
Çocukluk çağında uygulanan ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşılarında civa bazlı koruyucu madde 'timerosal' kullanımının otizme neden olup olmadığının araştırılmasını isteyen Oscar ödüllü aktör, bu konuda gerçeği yazacak gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.
73 yaşındaki oyuncu, bazı aşılama türlerinin çocuklarda otizme yol açtığını iddia eden Andrew Wakefield'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Vaxxed' adlı belgesele de destek vermişti. Ancak belgesel 'aşı karşıtı olmakla' eleştirilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından De Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'ndeki belgeselin gösterimi iptal edilmişti.
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