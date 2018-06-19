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Ünlü anketçiye 21 ay hapis!

Ünlü anketçiye 21 ay hapis!.15293
  • Giriş : 19.06.2018 / 15:46:00

Ünlü anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

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Sepet Beşik

Ünlü anketçi Adil Gür'e Manisa'nın Kula ilçesinde 2016 yılında yaptığı ve 1'i ağır olmak üzere 14 öğrencinin yaralandığı kaza ile ilgili 21 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Yapılan yargılama sonucu Adil Gür, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gür, karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edecek.

TRT

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