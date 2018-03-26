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Ünlü antrönörün başına mermer düştü

Ünlü antrönörün başına mermer düştü.14285
  • Giriş : 26.03.2018 / 17:48:00

Eski Trabzonspor teknik direktörünün başına mermer düştü.

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Bir dönem Trabzonspor'da görev yapan eski futbolcu Yaşar Yıldırım'ın başına mermer düştü. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi’nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o sırada kaldırımda yürüyen, geçmişte farklı Futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım’ın başına isabet etti. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek tadilatta olan apartman dairesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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