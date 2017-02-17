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Ünlü avukatı döverek bu hale getirdiler!

Ünlü avukatı döverek bu hale getirdiler!.14691
  • Giriş : 17.02.2017 / 20:13:00

Alparslan Çelik'in de avukatlığını yaptığı bilinen Sıddık Caner Erşen'i öldüresiye dövdüler.

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İzmir Adliyesi’ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunan avukat Sıddık Caner Erşen, İzmir’in de aralarında bulunduğu bazı illerde faaliyet gösteren ünlü bir süt, peynir üreticiliği yapan ve aynı zamanda süpermarketler zinciri olan firmanın ortaklarının yakın akrabası E.G. tarafından öldüresiye dövüldüğü yönünde şikayette bulundu.

Avukat Sıddık Caner Erşen’in iddiasına göre; ünlü firmanın bir dönem avukatlığını yapan meslektaşı Devrim Savran’ın firmadan vekalet ücreti alamaması nedeniyle anlaşmazlık çıkınca Erşen savcılığa başvurdu. Avukat Erşen’in başvurusunun ardından tehditler aldığını ileri süren Savran’ın şüpheli bir trafik kazasına karıştığı gerekçesiyle, kazanın tasarlayarak yapıldığı iddiasıyla aralarında şüpheli E.G. ve akrabaları firma ortaklarından K.G. ile M.G.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

MUŞTAYLA ÖLDÜRESİYE DAYAK İDDİASI

Avukat Sıddık Caner Erşen, şüpheli E.G. ile Bornova’da bir restoranda karşılaştığını, onun isteği üzerine haklarında avukat Savran’ın suç duyurusunda bulunduğu kişilerden K.G. ile görüşmeyi kabul ettiğini anlattı. Otomobille giderken aralarında gerginlik çıkınca E.G.’nin muşta ile kendisine saldırdığını ileri süren avukat Erşen, yaklaşık 1.5 saat dövüldüğünü söyledi. Avukat Sıddık Caner Erşen, E.G.’nin kendisini Sahilevleri’nde K.G. ve M.G.’nin yanına bıraktığını, bu kişilerin de kendisini Basmane Polis Merkezi yakınına bıraktığını ileri sürdü.

ÇELİK’İN AVUKATLIĞINI DA YAPMIŞTI

Yediği dayak nedeniyle tanınmayacak hale gelen avukat Sıddık Caner Erşen, götürüldüğü hastanede tedavi gördü. Başına çok sayıda dikiş atılan Erşen’in elmacık kemiğinin kırıldığı da belirtildi.

'FİRMANIN ORTAKLARINDAN DEĞİL' AÇIKLAMASI

Erşen, yaşadığı olayla ilgili aralarında E.G., akrabaları K.G. ve M.G.’nin de yer aldığı 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada firma yetkilileri, Erşen’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, onu dövdüğü söylenen E.G.’nin firmanın ortakları arasında yer almadığını kaydetti.

Avukat Erşen, Suriye Türkmen Ordusu’na bağlı 2. Sahil Tümen Komutanı olarak tanınan, Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan ve İzmir’de bir lokantada gözaltına alınıp hakkında kesinleşmiş 2.5 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklanan Alparslan Çelik’in de avukatlığını yapmıştı.

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