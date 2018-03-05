Ünlü basketbolcu Kobe Bryant Oscar'ı kaptı
Hollywood'ta Kobe Bryant sürprizi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Basketbol Ligi'nin efsane oyuncularından Kobe Bryant Oscar'a layık görüldü.
Hollywood'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 90'ıncı Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde, Bryant'ın yazdığı ve Glen Keane'in yönettiği "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı yapım, "En İyi Kısa Animasyon" ödülüne layık görüldü. Kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunan Bryant, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "Basketbol oyuncuları olarak susup top sürmemiz gerekiyor." ifadesini kullanırken, başta animasyonun müziklerini hazırlayan ünlü müzisyen John Williams olmak üzere yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bryant'ın ödülü kazandığını, dünya genelinde yüz milyonlarca hayranı olan bilim kurgu film serisi Star Wars'ta Luke Skywalker karakterini canlandıran ünlü aktör Mark Hamill duyurdu. Ödül zarfını açan Hamill'in Kobe Bryant'ın soyadını okumaya ihtiyaç duymadan "Kobe" şeklinde haykırması ise Dolby Tiyatrosu'nu dolduran yüzlerce ünlüden alkış aldı. Yaklaşık 5 dakika süren "Dear Basketball" adlı kısa animasyon yapımı, Bryant'ın Kasım 2015'te "The Players' Tribune" adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyor. Filmde Bryant, basketbola olan sevgisinden bahsederken, NBA'de geçirdiği 20 yıllık kariyeri hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor.
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