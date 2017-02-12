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Ünlü basketbolcu Melo evinde ölü bulundu!

Ünlü basketbolcu Melo evinde ölü bulundu!.17352
  • Giriş : 12.02.2017 / 15:53:00

Boston Celtics tarafından draft edilen 26 yaşındaki basketbolcu Fab Melo, evinde ölü bulundu.

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NBA Draftlarında 2012 yılında 22. sıradan Boston Celtics tarafından seçilen Fab Melo hayatını kaybetti.

26 yaşındaki Fab Melo‘nun yapılan tetkikler sonrasında uyurken kalp krizi geçirdiği ve evinde ölü bulunduğu açıklandı. Fab Melo son olarak Brezilya’da Uniceub-BRB-Brasilia forması giyiyordu.

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