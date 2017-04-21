Ünlü CEO'dan Türkçe mesaj!
Apple'ın CEO'su Tim Cook, 23 Nisan'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Cook, sosyal medya hesabı üzerinden 'Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23 Nisan #iPhoneile çekildi' mesajını yayınladı.
Cook'un paylaşımı takipçileri tarafından ilgi ile karşılandı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Şırnak'tan acı haber: 1 şehit
Türkiye, bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle yıkıldı. Teröristlerle çatışmaya giren bir asker
Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi
Ankara Valisi'nin Twitter hesabı bilgisayar korsonları tarafından hacklendi.
İcra ihalesinde silahlar konuştu
UFO'nun icardan satılan fabrika binaları için düzenlenen ihalede olay çıktı.
15 Temmuz şehidinin adı verildi!
Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz şehidinin adının verildiği açıklandı.