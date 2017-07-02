Ünlü çiftin sosyal medyada beğeni yarışı!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaşadıkları uzun süreli aşkın ardından 29 Haziran'da muhteşem bir düğünle evlendi.
Çok sayıda ünlü isim katıldığı tören günlerce konuşuldu. Ünlü çift düğünün ardından yaptıkları paylaşımlarla yeni bir rekora imza attı.
Eşine olan duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Fahriye Evcen düğünden bir kareyi sevenleriyle paylaştı.
Bu paylaşım 21 saate tam 1 milyon 383 bin kişi tarafından beğenildi. Türkiye'de ilk kez 1 milyon barajını aşan Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten yanıt geldi.
Düğünden bir kareyi 'kalp' işaretiyle paylaşan Özçivit'in fotoğrafı 20 saatte 1 milyon 862 bin beğeni alarak Türkiye rekorunu kırdı.
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