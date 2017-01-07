Ünlü çiftten göz önünde dakikalarca kavga!
Nişantaşı'nda objektiflere takılan Dilan Çıtak-Levent Dörter çifti, bulundukları aracın içinde dakikalarca tartıştılar.
Daha sonra öfkeyle araçtan inen Çıtak'ın ağladığı görülürken, sevgilisi ise hızla oradan ayrıldı.
Sakinleşmeye çalışan Çıtak, telefonla aradığı sevgilisini geri çağırdı. Yeniden araca binen genç şarkıcı, sevgilisiyle birlikte gözden kayboldu.
Milliyet
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