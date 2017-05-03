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Ünlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldı!

Ünlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldı!.17626
  • Giriş : 03.05.2017 / 16:50:00

İngiltere'de ünlü futbolcu Aaron Lennon, akıl hastanesine kaldırıldı.

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Ünlü futbolcu Aaron Lennon, Ruh Sağlığı Yasası gereği gözaltına alındı. Everton'da forma giyen Lennon, akıl hastanesine kaldırıldı.   

İngiltere Premier Lig takımı Everton'da forma giyen Aaron Lennon hakkında şaşırtan bir olay ortaya çıktı.

Polis tarafından yol kenarında bulunan İngiliz futbolcunun Ruh Sağlığı Yasası gereği gözaltına alındığı ve stres kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle tedavi almaya başladığı açıklandı.

Manchester Polisi tarafından yapılan açıklamada, "30 Nisan Pazar günü saat 16.35'te Eccles Old Road'da bir kişinin endişe verici durumu nedeniyle bir ihbar aldık. Olay yerine giden polis memurları, 30 yaşındaki kişiyi Ruh Sağlığı Yasası'nın 136. maddesi gereği gözaltına aldı ve hastaneye yatırdı" ifadelerine yer verildi.

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