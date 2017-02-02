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Ünlü futbolcu Bruma: Şimdilik Galatasaray

Ünlü futbolcu Bruma: Şimdilik Galatasaray.19661
  • Giriş : 02.02.2017 / 08:16:00

Galatasaraylı oyuncu Bruma, takımı ve futbol hayatına dair konuştu.

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İspanyol ekibi Real Sociedad'da bir sezon kiralık oynayan ve yine Galatasaray'a dönen tecrübeli futbolcu Bruma'nın peşini İspanyollar bırakmıyor.

İşte 22 yaşındaki Portekizli yıldızın İspanyol basınına açıklamaları:

Real Sociedad'da geçirdiğim yıl benim için önemli bir sezondu. Sociedad bonservisimi alamayacağının farkındaydı.
Galatasaray'da her şey harika gidiyor. Gol atıyorum, hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Golcü değilim ama fırsat yakaladığımda, şut atmaktan çekinmiyorum. (Arsenal gibi büyük takımların teklifleri sorulunca)
Her zaman böyle söylentiler ortaya çıkar, böyle haberleri görmek güzel ama hiçbir zaman iki kulübü aynı anda düşünmedim. Ben G.Saray'ın oyuncusuyum.

Amacım verebileceğimin en iyisini kulübüme vermek. Şu an benim için en büyük takım G.Saray. Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum ve bunu başarabileceğimi biliyorum.

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