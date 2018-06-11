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Ünlü futbolcu Burak Yılmaz eşinden boşandı

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz eşinden boşandı.22527
  • Giriş : 11.06.2018 / 08:50:00
  • Güncelleme : 11.06.2018 / 08:47:39

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, 2 çocuğunun annesi İstem Yılmaz'dan boşandı.

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Sepet Beşik

Olaylı bir ayrılık yaşayan Burak Yılmaz-İstem Yılmaz çifti boşandı. Trabzonspor'da top koşturan Burak Yılmaz, İstem Yılmaz'la 2014 yılında evlenmiş, çiftin 2 çocuğu dünyaya gelmişti.

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi.

1.3 MİLYON TL TAZMİNAT

Sabah'ın haberine göre; 12 milyon TL tazminat ve aylık 65 bin TL nafaka talep eden İstem Yılmaz'ın talebi mahkemece haklı görülmeyerek 1.3 milyon TL tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi. Ayrıca mahkemece çocuklar için toplam 11 bin TL iştirak nafakası ödenmesine karar verildi.

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