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Ünlü futbolcu Galatasaray için İstanbul'da

Ünlü futbolcu Galatasaray için İstanbul'da.15929
  • Giriş : 20.12.2016 / 11:32:00

Galatasaray'ın Samed Yeşil'i İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Liverpool'da forma giyen Samed Yeşil için sarı kırmızılı ekip harekete geçti.

22 yaşındaki santrfor, bir süre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde denenecek. Beğenilirse gurbetçi oyuncunun devre arasında transfer edilmesi bekleniyor.

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