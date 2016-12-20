Ünlü futbolcu Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Liverpool'da forma giyen Samed Yeşil için sarı kırmızılı ekip harekete geçti.
22 yaşındaki santrfor, bir süre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde denenecek. Beğenilirse gurbetçi oyuncunun devre arasında transfer edilmesi bekleniyor.
FANATİK
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