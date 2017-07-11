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Ünlü futbolcu Gökhan Töre ameliyat oldu

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ameliyat oldu.17831
  • Giriş : 11.07.2017 / 17:22:00

Tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, Almanya'da ameliyat oldu.

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Beşiktaş kulübünden tecrübeli futbolcu Gökhan Töre için açıklama geldi. Gökhan Töre'nin Almanya'da sağ dizinden ameliyat olduğu duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre, bu sabah Almanya'da sağ dizinden, kıkırdak hasarı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Beşiktaş ailesi olarak kendisine geçmiş olsun dileriz." denildi. Gökhan Töre, yeni sezon hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanmış ve tetkikler için Almanya'ya gitmişti.

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