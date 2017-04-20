Ünlü futbolcu Neymar gözyaşlarına boğuldu
Juventus'a kendi sahasında 3-0 kaybeden ve rövanş maçında da berabere kalan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Neymar'ı Dani Alves ve Cuadrado teselli etti.
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