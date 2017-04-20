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Ünlü futbolcu Neymar gözyaşlarına boğuldu

Ünlü futbolcu Neymar gözyaşlarına boğuldu.21675
  • Giriş : 20.04.2017 / 09:03:00

Juventus'a elenen Barcelona'da futbolcuların gözyaşları sel oldu.

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Juventus'a kendi sahasında 3-0 kaybeden ve rövanş maçında da berabere kalan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.   

 Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Neymar'ı Dani Alves ve Cuadrado teselli etti.

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