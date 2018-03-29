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Ünlü futbolcu Neymar'ın ayağı korkurttu

Ünlü futbolcu Neymar'ın ayağı korkurttu.13675
  • Giriş : 29.03.2018 / 10:37:00

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın ayağını görüntüsü korkuttu.

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Beşik Modelleri

Katalan devi Barcelon'da forma giyen ve yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu ayak bileğinde burkulma ve ayak taratk kemiklerinde kırık olan Neymar, ayağını halini sosyal medyada paylaştı.

Brezilyalı yıldız Neymar, ameliyat olmasının ardından tedavi sürecine devam ederken, ayağının son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.

2018 Dünya Kupası'na forma giyememe riski ile karşı karşıya kalan Neymar için Milli Takım teknik heyetinde görev yapan Claudio Taffarel umutlu olduğunu söylese de yıldız futbolcunun ayağını gören Brezilyalı futbolseverler endişelendi.

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