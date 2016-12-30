Ünlü futbolcu Ronaldo'ya Çin'den teklif!
Çin atağa kalaktı. Cristiano Ronaldo'ya 300 Milyon Euro bonservis bedeliyle yıllık 100 milyon eurodan fazla maaş teklif edildi.
Portekizli mesanjer Jorge Mendes'in açıklamasına göre gelen uçuk rakamlara rağmen ünlü futbolcu teklifi kabul etmedi.
Sky Sports'a konuşan Portekizli menajer, ''Çin Ligi'nden bir takımdan Cristiano Ronaldo için bir teklif aldık. Teklifleri; 300 Milyon Euro bonservis bedeliyle beraber Ronaldo'ya da yıllık 100 Milyon Euro'dan fazla bir maaş içeriyordu fakat para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatı gibi...'' dedi.
REAL MADRID İLE 2021'E KADAR KONTRATI BULUNUYOR
Çin takımlarının son talip olduğu isim olan Cristiano Ronaldo kulübüyle Haziran 2021'e kadar kontratı bulunuyor.
Bu sezon Real Madrid ile ligde 11 maça çıkan Ronaldo, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.
DİĞER HABERLER
Yanal'a sert tepki: Zorla güzellik olmaz!
Teknik adam Ersun Yanal, Trabzonspor'da zor günler geçiriyor.
Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum
Samuel Eto'o, Antalyaspor yönetimine Beşiktaş için rest çekti.
Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!
Şampiyon futbolcu Ferdi Kübler 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Fenerbahçe Menemen'e gol oldu yağdı: 6-0
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Menemen Belediyespor'u konuk etti.