Ünlü futbolcu soyunma odasında şoförü dövdü
Yeni Malatya-Atiker Konyaspor mücadelesi sonrası ortalık karıştı. Maç sonrası ev sahibi takımın soyunma odasında futbolcu Yalçın Ayhan'ın kulüp şoförüne tekme Tokat saldırdığı iddia edildi.
Golleri verilmediği için oldukça moralsiz olan futbolculardan Yalçın Ayhan maçtan sonra hıncını takım otobüsünü kullanan şoförden çıkarttı.
Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre; Yalçın Ayhan otobüs şoförüne önce bağırmaya başladı. Daha sonra tansiyon iyice yükseldi ve Yalçın tekme-tokat şoförü dövdü. Araya teknik heyet ve diğer futbolcular girdi ve Yalçın'ı sakinleştirdi.
Yalçın, Başakşehir forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçı sonrası takım arkadaşları ile birlikte gazetecilere saldırmış ve PFDK tarafından 5 ceza almıştı. Başakşehir Kulübü de Yalçın'ı kadro dışı bırakarak yollarını ayırmıştı.
FANATİK
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