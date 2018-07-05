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Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt.21542
  • Giriş : 05.07.2018 / 16:32:00

Ünlü futbolcu Eric Abidal, organ mafyası iddiasına yanıt verdi.

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Büyüyen Beşik

İspanyol devi Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nda forma giyen futbolcu Eric Abidal, organ mafyası iddiasına yanıt verdi.

Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın eski sol beki Eric Abidal, 2012 yılında geçirdiği karaciğer ameliyatının illegal yöntemlerle gerçekleştirildiğine yönelik iddialara cevap verdi.

İspanyol basınından El Confidencial, dün yayımladığı haberde şu an soruşturma altında olan Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell'e ait olduğu öne sürülen telefon görüşmelerinin kayıtlarını yayımlayarak Abidal'in karaciğer nakli için bulunan parçanın organ mafyası tarafından temin edildiğini yazmıştı.

Abidal ise bu iddialara resmi Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla yanıt verdi:

"Bu fotoğrafı paylaşarak kuzenim Gerard için saygı bekliyor ve onun onurunu savunuyorum. Hayatımı kurtaran bu ameliyatın yasallığını sorgulayan medya organlarını kınıyorum. Kesin artık!"

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