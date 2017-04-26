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Ünlü futbolcuya 18 ay men cezası verildi

Ünlü futbolcuya 18 ay men cezası verildi.14658
  • Giriş : 26.04.2017 / 16:16:00

Ünlü futbolcu Joey Barton, 18 ay futboldan men cezası verildi.

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Burnley takımında top koşturan futbolcu Joey Barton, bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası verildi.   

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'nin "huysuz adamı" Joey Barton bu kez de bahis bağlantısı sebebiyle 18 ay futboldan men edildi.

Dünya basının "son dakika" olarak geçtiği haberde 34 yaşındaki orta sahanın İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 18 ay futboldan men edildiği belirtildi.

Joey Barton'ın ceza almasının sebebi ise bir bahis oyunuyla ilgili bağlantısı bulunması...

Burnley, Premier Lig'de 16. sırada küme düşmeme mücadelesi veriyor. Barton bu sezon 18 maçta 1 gol atabildi.

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