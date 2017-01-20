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Ünlü futbolcuya şok! Terör listesine alındı

Ünlü futbolcuya şok! Terör listesine alındı.15997
  • Giriş : 20.01.2017 / 12:11:00

Mahkeme, ünlü futbolcu Mohamed Aboutrika'yı terör listesine aldı.

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Yasaklanan 'Müslümanlar Kardeşler' örgütüne parasal destek vermekle suçlanan ünlü futbolcu Mohamed Aboutrika'nın avukatından açıklama geldi.

Mısır ile üç kez Afrika Kupası'nı kazanan ve 2013 yılında milli takıma veda eden, 2004–2014 yılları arasında 10 yıl boyunca Al Ahly forması altında 356 maçta 167 gole imza atan ünlü futbolcu hakkında daha önce de aynı suçlamalar yapılmış ve 2015 yılında banka hesapları dondurulmuştu.

Mohamed Aboutrika bu kez mahkeme kararıyla terör listesine alındı. Futbolcunun avukatı Mohamed Osman, kararın kanunlara aykırı olduğunu iddia etti ve temyize başvuracaklarını söyledi. 

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