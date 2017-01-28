Facebook Twitter Rss

Ünlü gazeteci Mehmet Türker vefat etti

Ünlü gazeteci Mehmet Türker vefat etti.5874
  • Giriş : 28.01.2017 / 15:44:00

Uzun süredir tedavi gören gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye'nin birçok gazetesinde görev yapan gazeteci Mehmet Türker, tedavi gördüğü hastande uzun süredir savaş verdiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Türker'in cenazesi 30 Ocak Pazartesi günü Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

Türker, gazeteciliğe 1962 yılında Gece Postası Gazetesi'nde başladı ve sırasıyla Yeni İstanbul, Yeni Gazete gazetelerinde çeşitli sahalarda muhabir olarak görev yaptı.

Hürriyet, Meydan, Gözcü gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Hürriyet Gazetesi'nde kısa bir muhabirlik döneminden sonra gazetenin 20 yıl boyunca İstihbarat Şefliği ve Haberler Müdürlüğünü yaptı. Köşe yazarlığına başladığı Meydan Gazetesi ve Gözcü Gazetesi'nde aynı zamanda Yayın Koordinatörlüğü, Haberler Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1963 yılında ABD'li Prof. Charles Hulten'in Direktörlüğünü yaptığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Gazetecilik Semineri Sertifika programını tamamlayarak, Burhan Felek ve Prof. Hulten imzalı "Başarı Sertifikası" aldı.1968 yılında işçi sendikaları başarı ödülüne, 1971 ve 1976 yıllarında haber ve seri röportaj dallarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödülüne layık görüldü.1985 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Gazetecisi" seçilerek Onur Belgesi ve Onur Madalyası sahibi oldu.

2012 yılında da İstanbul Gazeteciler Derneği tarafından "Babıali'de 50. Altın Yıl" ödülü verilen Mehmet Türker, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne" lâyık görüldü.Kasım 2016'da "Yazık ettiler güzelim ülkeye" isimli ilk kitabını yayınladı.

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 28 Ocak 2017 Cumartesi günü vefat eden Mehmet Türker için yayınladığı mesajda, “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Mehmet Türker’i hiç unutmayacağız” denildi.


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve sürekli basın kartı sahibi usta gazeteci Mehmet Türker, 28 Ocak 2017 Cumartesi günü uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Mehmet Türker için baş sağlığı açıklaması yaptı. Açıklamada “Üyemiz usta gazeteci-yazar Mehmet Türker’i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren değerli meslektaşımız Türker’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Mehmet Türker’i hiç unutmayacağız” denildi. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak. 

Marmara Denizi griye döndü

Bakan'dan asgari ücret açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

HDP'li vekil Hüda Kaya serbest

HDP'li vekil Hüda Kaya serbest

HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da gözaltına alındığı öğrenildi.

400 kişi Silivri'den kaçtı!

400 kişi Silivri'den kaçtı!

Silivri'de kaçak göçmenler olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

 

40 subay Almanya'dan sığınma istedi

40 subay Almanya'dan sığınma istedi

Yaklaşık 40 subayın Almanya'dan sığınma talep ettiği öğrenildi.

Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan'a tepki

Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunan mahkemesinin kararına sert tepki geldi.

 

Saldırgan öldü, mailleri hemen silindi

Saldırgan öldü, mailleri hemen silindi

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Türk askeri Afrika'ya gidiyor

Türk askeri Afrika'ya gidiyor

Türk askeri Afrika'da gerçekleştirilecek tatbikat için Afrika'ya gidiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya