Ünlü hakem Mete Kalkan'a UEFA'dan görev
FİFA Kokartlı hakem Mete Kalkavan'a dev görev. Genç hakem, Zelijeznicar ile Atletico Madrid Genç takımları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, yarın Bosna Hersek'in Zelijeznicar ile İspanya'nın Atletico Madrid Genç takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play Off maçını yönetecek.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Grbavica Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Haris Kaljanac olacak.
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