Ünlü ikilinin eğlence çıkışı arka kapı hüsranı!
Podyumların gözde modeli Çağla Şıkel, Kadınlar Günü’nü kankası modacı Hakan Akkaya ile Bebek’teki bir gece kulübünde kutladı. Geç saatlere kadar eğlenen ikiliden ünlü manken, eğlencenin dozunu kaçırınca arka kapı taktiğini uygulamak istedi.
OTOMOBİLLERİNE KOŞTULAR
Gazetecileri atlattıklarını düşünerek arka kapıdan çıkan Şıkel ve Akkaya, dışarı adım atar atmaz şoke oldu. Karşılarında kamera ordusunu gören ikili, kendilerine eşlik eden görevlinin gözetiminde, peşlerindeki basın ordusuyla otomobillerine koştu.
Gazetecilerden kaçmak için arka kapıyı kullanan Çağla Şıkel’i çıkışta kamera ordusu karşıladı.
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