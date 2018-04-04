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ünlü inşaat firması yöneticilerine gözaltı

ünlü inşaat firması yöneticilerine gözaltı.10551
  • Giriş : 04.04.2018 / 10:18:00

İstanbul'da ünlü inşaat firmasısının yöneticileri gözaltı alındı.

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Sepet Beşik

İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projeleri yürüten ve mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini durduran Pana Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şamaz, yöneticiler hakkında savcılığa başvurdu.

Başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, dizi sektörünün ardından inşaat sektörüne girerek Pana Yapı’yı kurmuş ve kentsel dönüşüm projesine girmişti.
Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 6 yıl önce başladı. Raci Şaşmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pana Yapı, Fikirtepe’de kat karşılığı kentsel dönüşümSon dakika: Ünlü inşaat firmasının eski yöneticileri gözaltına alındı
projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurmak zorunda kaldı. İnşaatların durması sonucu yaklaşık bin aile mağdur oldu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bütün bunlar yaşanırken Raci Şaşmaz’dan yeni bir hamle geldi. Kurtlar Vadisi’nin senaristi, Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır.” denildi.

“Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır” diyen Raci Şaşmaz suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum.”

HÜRRİYET

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