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Ünlü iş adamı yaşamını yitirdi!

Ünlü iş adamı yaşamını yitirdi!.14899
  • Giriş : 10.01.2018 / 12:45:00

Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi Mehmet Beğendik, hayatını kaybetti.

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Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi Mehmet Beğendik'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Beğendik'in cenazesinin bugün ikindi namazında Cami Kebir'de kılınacağı açıklandı.

Beğendik‘in ölüm haberini alan sevenleri ise yasa boğuldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

Mehmet Beğendik’in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri’nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe’de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.

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