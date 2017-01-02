Ünlü iş adamının kızı da öldürüldü
Ortaköy'de bulunan ünlü eğlence mekanı Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili yeni bilgiler geliyor.
Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşlar arasında ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı Rita Şami'nin de olduğu açıklandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Rita Şami (26) ve Heykel Müsellem'in (26), Ortaköy semtinde gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.
Lübnan Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Mişel Firavn ise Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin (25) yaşamını yitirdiğine dair ailesine haber verdi.
MİLLETVEKİLİNİN KIZI DA YARALANDI
Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Lübnanlı milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'nun da yaralandığı belirtilmişti.
Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in İstanbul'daki Lübnan Başkonsolosluğunu arayarak saldırıda yaralanan vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığı, yaralıların durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderildiğini, ayrıca hükümetin, Türk yetkililerden hayatını kaybedenlerin isim ve uyruklarının açıklamasını beklediklerini belirttiği aktarıldı.
Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi.
İLYAS'IN AİLESİ YIKILDI
AP haber ajansı ise Reina'daki saldırıda yaşamını yitiren İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesiyle konuştu. Vardini'nin kız kardeşlerinin büyük yıkım yaşadığı görüldü.
HÜRRİYET
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