Facebook Twitter Rss

Ünlü iş adamının kızı da öldürüldü

Ünlü iş adamının kızı da öldürüldü.19222
  • Giriş : 02.01.2017 / 09:08:00

İstanbul'daki hain terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başlıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ortaköy'de bulunan ünlü eğlence mekanı Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili yeni bilgiler geliyor.

Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşlar arasında ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı Rita Şami'nin de olduğu açıklandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Rita Şami (26) ve Heykel Müsellem'in (26), Ortaköy semtinde gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.

Lübnan Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Mişel Firavn ise Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin (25) yaşamını yitirdiğine dair ailesine haber verdi.

MİLLETVEKİLİNİN KIZI DA YARALANDI

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Lübnanlı milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'nun da yaralandığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in İstanbul'daki Lübnan Başkonsolosluğunu arayarak saldırıda yaralanan vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığı, yaralıların durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderildiğini, ayrıca hükümetin, Türk yetkililerden hayatını kaybedenlerin isim ve uyruklarının açıklamasını beklediklerini belirttiği aktarıldı.

Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi.

İLYAS'IN AİLESİ YIKILDI

AP haber ajansı ise Reina'daki saldırıda yaşamını yitiren İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesiyle konuştu. Vardini'nin kız kardeşlerinin büyük yıkım yaşadığı görüldü.

HÜRRİYET

Topaloğlu'ndan şok sözler: 2 tane salladım!

Dikkat! Başvurular bugün başlıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya

İşte teröristin en net fotoğrafı

İşte teröristin en net fotoğrafı

Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.

 

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.

 

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya