Ünlü işadamı FETÖ'den gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddiası ile iş adamı Verdal Hosta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hosta'nın sağlık kontrolünün ardından sorgusu alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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