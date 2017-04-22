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Ünlü işadamı kanlar içinde kaldı!

Ünlü işadamı kanlar içinde kaldı!.22341
  • Giriş : 22.04.2017 / 13:33:00

İzmir'de ünlü işadamı Mert Aydoğdu, evinin önünde saldırıya uğradı.

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İzmir'de ünlü işadamı Mert Aydoğdu, Alsancak'ta bulunan evinin önünde, aracını park ettiği sırada beyaz bir otomobilden inen 5 kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Aydoğdu, hastaneye kaldırıldı.

Mert Aydoğdu, olay anını anlatarak, "Evime yaklaştım, arkadan takip eden araç durdu. İçinden inen 5 kişi sopalarla üstüme hucum etti. Kendime korumaya çalışsam da başaramadım" dedi. Mert Aydoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildiğini de söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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