Ünlü isim Seda Sayan acil ameliyata alındı
Ekranların sevilen isimlerinden olan Seda Sayan'dan kötü haber geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden verdiği haberlerle adı 'Felaket tellalı'na çıkan Onur Akay, Sayan'ın acil ameliyata alındığını duyurdu.
Şarkıcı Seda Sayan'ın, geçtiğimiz aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazdı.
Akay, “Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya’da bir hastanede dün ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı Dr. Sarper Çetinkaya ve ekibi gerçekleştirdi. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim” açıklamasını yaparak, Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor
Oyuncu Mert Fırat, sosyetik güzel İdil Fırat'la evlilik hazırlığı yapıyor.
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor
Son dönemin hızlı isimlerinden Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor.
Beyazıt Öztürk Barcelona'da fena yakalandı
Beyazıt Öztürk Barcelona'da gazetecilere genç bir kadınla yakalandı.
Demet Akalan'ın tablosu Instagram'ı salladı
Demet Akalın, ailesi ile birlikte resmedildiği tabloyu, Instagram sayfasından paylaştı.
Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin takibinde!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin radarına girdi.