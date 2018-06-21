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Ünlü isim Seda Sayan acil ameliyata alındı

Ünlü isim Seda Sayan acil ameliyata alındı.18041
  • Giriş : 21.06.2018 / 08:20:00

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.

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Ekranların sevilen isimlerinden olan Seda Sayan'dan kötü haber geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden verdiği haberlerle adı 'Felaket tellalı'na çıkan Onur Akay, Sayan'ın acil ameliyata alındığını duyurdu.

Şarkıcı Seda Sayan'ın, geçtiğimiz aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazdı.

Akay, “Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya’da bir hastanede dün ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı Dr. Sarper Çetinkaya ve ekibi gerçekleştirdi. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim” açıklamasını yaparak, Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

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