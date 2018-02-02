Facebook Twitter Rss

Ünlü isim Seren Serengil adliyeye geldi

Ünlü isim Seren Serengil adliyeye geldi.12924
  • Giriş : 02.02.2018 / 16:58:00
  • Güncelleme : 02.02.2018 / 16:58:31

Ünlü sunucu ve oyuncu Seren Serengil'in adliyeye geldiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gülben Ergen ile ilgili tedbir kararına rağmen açıklamalarda bulunmaya devam eden Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapis cezası için adliyeye geldiği öğrenildi.

MİLLİYET

Fidel'in depresyondaki oğlu intihar etti

TSK'dan Afrin açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet mi uyguladı?

Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet mi uyguladı?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile Sıla ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, 2018 Survivor kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı, 2018 Survivor kadrosunu açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 2018 Survivor kadrosunu açıkladı.

 

Şok iddia! Aysun Kayacı'nın babası çadırda öldü!

Şok iddia! Aysun Kayacı'nın babası çadırda öldü!

Ünlü model Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddia edilen Selahattin Altınöz çadırda öldü.

Nagihan Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı!

Nagihan Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı!

Ünlü atlet Nagihan Karadere, Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı.

 

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Türkiye'den ayrıldı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Türkiye'den ayrıldı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Türkiye'de bulunan villasını kapattı.

Akalın: Acun'la aramız limoni, beni çağırmaz

Akalın: Acun'la aramız limoni, beni çağırmaz

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Acun Ilıcalı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya