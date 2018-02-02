Ünlü isim Seren Serengil adliyeye geldi
Gülben Ergen ile ilgili tedbir kararına rağmen açıklamalarda bulunmaya devam eden Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapis cezası için adliyeye geldiği öğrenildi.
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