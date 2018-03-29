Facebook Twitter Rss

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi.19171
  • Giriş : 29.03.2018 / 11:35:00

Ünlü kalp doktoru İsa Durmaz'ın oğlu Burç Durmaz kalp krizi geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İzmir'in ünlü kalp doktorlarından Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu Burç Durmaz, spor yaparken kalp krizi geçirdi. Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ve Prof. Dr. Berrin Durmaz’ın oğulları diş hekimi Burç Durmaz, dün akşam saatlerinde Kültürpark’ta spor yaparken kalp krizi geçirdi.

Yakındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durmaz ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Burç Durmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

LİSANSLI SPORCU

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam eden, 2012 yılından itibaren Alsancak’da kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermeye başlayan Burç Durmaz’ın, eski milli yüzücü, rüzgar sörfü, yelkenli yat yarışçısı ve aynı zamanda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü lisanslı sporcusu olduğu belirtildi.

HÜRRİYET

Bursa'da 112 öğrenci yemekten zehirlendi!

Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bursa'da 112 öğrenci yemekten zehirlendi!

Bursa'da 112 öğrenci yemekten zehirlendi!

Bursa'da KYK Emir Sulyan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 112 öğrenci yemekten zehirlendi.

Şirket sahibi gözaltına alındı

Şirket sahibi gözaltına alındı

Birlik Beraberlik Çiftliğine düzenlenen operasyonda şirket sahibi gözaltına alındı.

 

TSK'dan Afrin ile ilgili açıklama geldi!

TSK'dan Afrin ile ilgili açıklama geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

Niğde'de FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

Niğde'de FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Niğde'de operasyonlar düzenlendi.

 

Düzce'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Düzce'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Anadolu Farm kurucusu gözaltında

Anadolu Farm kurucusu gözaltında

Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Kandemir'in gözaltına alındığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya