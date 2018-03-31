Ünlü Kapalıçarşı kuyumcusu hayatını kaybetti
Uzun zamandır kanserle mücadele eden ünlü Kapalıçarşı kuyumcusu Sait Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Canan Karatay'a 6 ay men cezası geliyor
Ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay'a 6 ay men cezası geliyor.
Genelkurmay Başkanı Elazığ'da
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, denetlemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
TSK'dan açıklama geldi: 3 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Sınav soruşturmasında 46 gözaltı
Polis Akademisi sınavı ile ilgili 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Okmeydanı'nda işçiler çatıdan aşağıya düştü
Okmeydanı'nda yenile çalışması yapan işçiler çatıdan aşağıya düştü.