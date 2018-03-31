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Ünlü Kapalıçarşı kuyumcusu hayatını kaybetti

Ünlü Kapalıçarşı kuyumcusu hayatını kaybetti.23662
  • Giriş : 31.03.2018 / 10:41:00

Ünlü Kapalıçarşı kuyumcusu Sait Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Uzun zamandır kanserle mücadele eden ünlü Kapalıçarşı kuyumcusu Sait Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

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