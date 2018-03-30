Ünlü komedyen Cem Yılmaz 30 kilo verdi
Yaptığı filmlerle büyük sevgi kazanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı galada görenleri şoke etti. Cem Yılmaz'ın 30 kilo vermiş halini görenler hayretler içerisinde kaldı.
Ataşehir'de sergilenen Berliner Ensemble "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyununun galasına ünlüler akın etti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz verdiği kilolarla dikkat çekerken, gecenin en dikkat çeken ünlüsü oldu.
Galaya ünlüler akın ederken en çok ilgili ünlü komedyen Cem Yılmaz çekti. Cem Yılmaz, son zamanlarda spor ve diyetle yaklaşık 30 kilo verirken, zayıf halini görenler şaşkına döndü.
Gala gecesine Cem Yılmaz'ın dışında, Ozan Güven, Gökçe Bahadır, Koray Candemir gibi birçok ünlü isim katıldı.
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