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Ünlü manken Çağla Şikel'in 1 milyon lirası gitti!

Ünlü manken Çağla Şikel'in 1 milyon lirası gitti!.19347
  • Giriş : 08.10.2017 / 09:28:00

Ünlü model Çağla Şikel, eski muhasebecisi tarafından dolandırıldı.

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Büyüyen Beşik

27 Eylül'de büyük bir vergi borcu cezası ile karşılaşan ünlü model Çağla Şikel, büyük şoka uğradı. 

Vergisini düzenli ödemesine rağmen anaparası ve faiziyle 1 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenen Şıkel, o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştü. Erdal D.'ye ulaşamayan Şıkel, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Şıkel'in avukatı tarafından savcılığa verilen dilekçede, Erdal D.'nin Şıkel'i nasıl dolandırdığı anlatıldı. İddiaya göre Şıkel, muhasebecisine vergi borcunu ödemesi için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar verdi. Fakat yine iddiaya göre muhasebeci Erdal D., aldığı paraların tamamını yatırmayıp himayesinde tuttu.

ALDIĞI PARALARI YATIRMADI

Gelen vergi cezasıyla birlikte Erdal D. tarafından dolandırıldığını belirten Şıkel, muhasebecisinin farklı tarihlerde aldığı paraları yatırmayarak kendisini 1 milyon lira zarara uğrattığını belirtti. Erdal D.'nin cezalandırılmasını isteyen Şıkel'in şikayeti ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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