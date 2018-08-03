Ünlü modacı Nur Yerlitaş acil ameliyata alındı
'İşte Benim Stilim' adlı moda programında jüri üyeliği yapmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü modacı Nur Yerlitaş, beyninde ur çıkması nedeniyle acil ameliyata alındı.
Daha önce göğsünde kitleye rastlanan ve kanser teşhisi konulan Nur Yerlitaş'tan bir kötü haber daha geldi.
NTV
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