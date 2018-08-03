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Ünlü modacı Nur Yerlitaş acil ameliyata alındı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş acil ameliyata alındı.13661
  • Giriş : 03.08.2018 / 10:45:00

Ünlü modacı Nur Yerlitaş2ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

'İşte Benim Stilim' adlı moda programında jüri üyeliği yapmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü modacı Nur Yerlitaş, beyninde ur çıkması nedeniyle acil ameliyata alındı.

Daha önce göğsünde kitleye rastlanan ve kanser teşhisi konulan Nur Yerlitaş'tan bir kötü haber daha geldi.

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