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Modacı Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Modacı Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı.21472
  • Giriş : 10.07.2017 / 13:41:00
  • Güncelleme : 10.07.2017 / 13:44:43

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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'İşte Benim Stilim' yarışmasında jüri üyeliği yapan Nur Yerlitaş, dün gece Bodrum'da fenalık geçirdi.

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