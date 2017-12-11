Ünlü modacı Nur Yerlitaş kendisini savundu
Katıldığı bir davette şehitlerle ilgili skandal sözler sarfeden ve halktan büyük tepki toplayan modacı Nur Yerlitaş, Tuğba Ekinci'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek hakkında başlattığı suç duyurusu kapsamında ifade verdi.
Ünlü modacı, "Amacım hakaret etmek değildi" sözleriyle kendisini savundu. Soruşturma sürüyor.
SABAH
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