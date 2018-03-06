Ünlü model Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldı
Aşkları ile magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten kötü haber geldi. Evlenmeleri beklenen Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldığı öğrenildi.
New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre en son Oscar töreninde de yalnız görüntülenen Adriana Lima yeniden bekar hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.
TAKİPTEN ÇIKARDI
Ayrılık haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Adriana Lima sosyal medya hesabından Metin Hara'yı takip etmeye devam ediyor ancak Metin Hara, Lima'yı takip etmeyi bıraktı.
EVLENME TEKLİFİ ETMİŞTİ
Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya Amerika'da katıldıkları bir partide evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin bu videosunun espri amaçlı çekildiği öğrenilmişti. Adriana Lima dün gerçekleşen Oscar ödül törenine ve after partiye tek başına katılmıştı.
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