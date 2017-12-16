Ünlü müzisyen oğlu tarafından öldürüldü!
İstanbul Bakırköy'de yaşayan ünlü müzisyen İskender Küserman, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kısa süre önce Küserman'ın eşiyle tartıştığı ortaya çıktı.
Çiftin oğlu E.K'nin babasıyla konuşmak için geldiği evde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönünce E.K. babasını babasını bıçakladı.
İskender Küserman olay yerinde hayatını kaybederken, E.K. gözaltına alındı.
Devlet sanatçısı Küserman'ın cenazesi bugün yakınları tarafından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
NTV
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