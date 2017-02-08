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Ünlü orkestra şefi de ihraç edildi

Ünlü orkestra şefi de ihraç edildi.11975
  • Giriş : 08.02.2017 / 11:02:00

Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın da ihraç edildiği öğrenildi.

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Ünlü orkestra şefi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun danışmanı olan İbrahim Yazıcı'nın Olağanüstü Hal kapsamında 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen isimlerin içinde olduğu öğrenildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosundan çıkarılan Yazıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 2014 yılı mayıs ayından itibaren sanat danışmanlığını da yapıyordu.

Son çıkan kararnamede Türkiye’nin ünlü piyanist ve şeflerinden İbrahim Yazıcı’nın da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkisi kesildi.

İzmir’de de Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası konserlerini yönetmesiyle tanınan, 2014 yılından itibaren de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sanat danışmanlığı ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Artistik Direktörlüğü yaptı.

Son KHK ile ihraç edilenler arasında orkestra sanatçısı Filiz Özsoy da var. 

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